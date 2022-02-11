Минвостокразвития разрабатывает дополнительные меры поддержки туристических проектов в ДФО

ТАСС, 11 февраля. Дополнительные меры поддержки инвестиционных проектов, направленных на развитие туристической отрасли Дальнего Востока, разрабатываются Минвостокразвития. В ближайшее время они будут внесены в правительство РФ, сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Как доложил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, Минвостокразвития России продолжает работу по совершенствованию механизмов поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Рассматриваются дополнительные меры для поддержки проектов, направленных на развитие туристической отрасли. Предложения по внедрению таких преференций подготовлены и будут представлены в ближайшее время в правительство РФ", - сказано в сообщении.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ноябре сообщал, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики сформирует пакет мер поддержки инвесторов в сфере туризма и рекреации в ДФО. На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями.