Все поликлиники Вологодской области будут работать без выходных из-за ситуации с ковидом

ВОЛОГДА, 11 февраля. /ТАСС/. Поликлиники во всех городах и районах Вологодской области теперь будут работать без выходных из-за увеличения числа заболевших ковидом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Поликлиники области перешли на ежедневный режим работы. Работа кабинетов неотложной помощи продлена не только в поликлиниках Вологды и Череповца, но и в районных медицинских организациях", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, за сутки в регионе зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 524 - среди детей. Количество госпитализированных также растет, за неделю их число увеличилось на 20% - до 1 381 пациента, 127 из которых дети. За последние сутки в медицинские организации поступили более 16 тыс. звонков. В среднем в одну поликлинику поступает от 1 600 до 2 500 звонков.

Остается на высоком уровне заболеваемость медиков, сегодня таковых более 2 тыс. человек. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и подъемом заболеваемости ковидом работа кабинетов и отделений неотложной помощи поликлиник организована в будние дни с 8:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье - с 8:00 до 17:00, в том числе во всех районных медорганизациях.

В области выявлен 125 071 заразившийся коронавирусом, за минувшие сутки - 2 245, из них 150 госпитализированы. Выздоровели 105 216 человек, умерли 3 254. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой медпомощи взрослым, амбулаторной и стационарной, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Медпомощь детям сохранена. Приостановлена работа сферы дополнительного образования в очном формате. Приостановлено проведение деловых мероприятий. Коллективный иммунитет к ковиду составляет 69%.