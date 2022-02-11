В Якутске продлили работу общепита и отменили предъявление QR-кодов при входе в ТЦ

ЯКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии смягчили ограничительные меры в столице региона - продлена до 00:00 работа общепита и отменено требование предъявлять QR-коды при входе в торговые центры. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соответствующий указ подписал в пятницу глава Якутии Айсен Николаев. "Согласно новому указу, требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска отменяется. <…> Режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов и иных предприятий общественного питания в городе Якутске продлевается до 00:00, как на всей территории республики. Ранее предприятия общественного питания в столице работали до 23:00", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отменено требование допускать на работу после отпуска жителей при предъявлении отрицательного ПЦР или ИХА-теста.

"Указом изменены требования к условиям привлечения граждан на сезонные и вахтовые работы, а также работников из других регионов страны: работодатели могут привлекать таких работников при наличии вакцинации или ревакцинации, полученных не ранее 6 месяцев до даты направления к месту трудовой деятельности. Ранее достаточно было пройти полный курс иммунизации против COVID-19", - добавили в правительстве.

Также допуск на сезонные и вахтовые работы осуществляется при отрицательном результате теста на ковид, выполненного непосредственно перед заездом, и при отсутствии клинических проявлений заболевания.

О коронавирусе

В начале недели власти региона сообщали, что в Якутске постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом. Отмечается, что 47% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах - 53%. С 14 февраля все школьники Якутска перейдут обратно на очный формат, решение об этом было принято в пятницу.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено 2 870 новых случаев, госпитализировано 97 человек. За сутки выздоровели 4 816 человек. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 584 350 человек, что составляет 81,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 135 089 человек.