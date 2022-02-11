Пять ростовских вузов примут участие в проекте, помогающем сиротам поступить в вузы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Пять университетов Ростовской области примут участие в проекте Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Взлетная полоса", который направлен на создание дистанционной системы, позволяющей детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, поступить в вузы России. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

О реализации проекта в 22 регионах РФ в 2022 году в декабре сообщил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Предполагается, что в нем примут участие 1,5 тыс. человек.

"Во "Взлетной полосе" будут задействованы пять организаций высшего образования, находящихся на территории региона: Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростовский государственный университет путей сообщения и Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова", - сказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов, слова которого приводятся в сообщении.

В 2021 году пилотный проект прошел в 11 регионах. По его итогам 95 человек дошли до финала, 84 поступили в федеральные и региональные вузы, а 11 - в учреждения среднего профессионального образования. Проект поддержал уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка и АНО "Россия - страна возможностей".