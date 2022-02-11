Минздрав предложил разрешить "Кругу добра" привлекать специалистов к рассмотрению заявок

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект постановления, предлагающий разрешить фонду "Круг добра" привлекать специалистов, в том числе зарубежных, к рассмотрению заявок на оказание медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Соответствующий документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом постановления фонду поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" предоставляется возможность привлекать специалистов к рассмотрению заявок об обеспечении оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами РФ) конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилитации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что такая необходимость обусловлена большим объемом специализированной медицинской информации в представляемых документах, на основании анализа которой должно быть подготовлено заключение об обоснованности оказания медицинской помощи конкретному ребенку.

Согласно документу, такие специалисты будут работать за плату на основании договора, заключенного с фондом. Перечень специалистов будет определять правление фонда.

Фонда "Круг добра" был создан указом президента РФ Владимира Путина, подписанным 5 января 2021 года. Среди приоритетных задач фонда реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России. В 2021 году более 2 тыс. детей получили помощь фонда.