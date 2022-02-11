Ярославская область станет площадкой для проведения фестиваля караванинга и автотуризма

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Ярославскую область включили в предварительную программу проведения международного фестиваля караванинга и автотуризма FICC Rally - 2022, который пройдет с 29 июля по 7 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Развитие автотуризма является одним из приоритетных направлений национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это один из перспективных видов туризма, который за рубежом уже превратился в индустрию. Это современный тренд, особенно актуальный в связи с ограничениями, вызванными пандемией ковида. Участие нашего региона в фестивале позволит раскрыть его туристический потенциал для автопутешественников из стран Европы, Турции и Китая", - приводит пресс-служба слова директора департамента туризма Ярославской области Галины Крохмаль.

На фестивале будут представлены брендовые маршруты "Ярославия - страна городов", "Золотое кольцо 2.0" а также "Верхняя Волга". Прорабатываются варианты путешествия автотуристов по Ярославлю и Ярославскому району, Рыбинску и Рыбинскому району, Ростову, Переславлю-Залесскому, Тутаеву, Мышкину, Угличу, а также по селу Вятское.

Для проведения фестиваля необходимо обеспечить удобную навигацию на маршруте, обустроить стоянки и точки питания. Также будет организована работа гидов и других сотрудников, владеющих иностранными языками.

Международный фестиваль FICC International Rally в 2022 году впервые пройдет в России.

Основной площадкой проведения фестиваля станет комплекс "Лужники" в Москве. Также гости получат возможность проехать по самым интересным маршрутам России.