В Коми ввели дистанционные больничные

СЫКТЫВКАР, 11 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Коми теперь могут оформлять больничные листы дистанционно пациентам с легким течением ОРВИ или ковида без визита больного в поликлинику. Это снизит нагрузку на поликлиники региона, сообщил в пятницу глава республики Владимир Уйба.

"На федеральном уровне принято решение, о котором мы просили федеральный центр, - это выдача дистанционного больничного листа. Отныне при симптомах простуды или подозрении на ковид можно открыть больничный лист на семь дней после дистанционной консультации с врачом, без визита в поликлинику", - сообщил глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

Как разъяснил глава региона, соответствующие изменения внесены во временный порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса. Теперь при появлении симптомов ОРВИ или ковида можно обратиться в кол-центр поликлиники по месту жительства, и после проведения дистанционной консультации медработника выдается электронный больничный лист на срок до семи дней. Если врач принимает решение о назначении лекарственной терапии, то рецепты на лекарственные препараты тоже оформляются дистанционно. Информация о назначении лекарств передается сотрудникам медорганизации, которые ответственны за доставку препаратов непосредственно пациенту на дом.

Через семь дней при отсутствии симптомов ОРВИ или ковида можно также дистанционно закрыть больничный, если состояние улучшилось, нет никаких последствий. Если состояние не улучшилось, на дом придет врач или фельдшер, осмотрит, скорректирует лечение и примет решение о продлении больничного листа. "Мы видим, что поликлиники не справляются даже после того, как мы выделили отдельные ковидные поликлиники, очереди выходили даже за их стены, что неправильно. Поэтому все легкие случаи можно оформить дистанционно. Когда нужно вызвать врача: температура выше 39 градусов, проблемы с дыханием или нарушение дыхательной функции, дополнительные симптомы - нарушения в работе ЖКТ, учащенное сердцебиение. Больным с хроническими заболеваниями и беременным женщинам не могут быть выданы больничные дистанционно", - пояснил глава Коми.

О ситуации с заболеваемостью

По словам руководителя региона, из 2 107 заразившихся коронавирусом за сутки всего 120 человек были привиты, из них лишь 10% потребовалась госпитализация, остальные лечатся дома. Среди умерших за сутки вновь нет ни одного вакцинированного от ковида. Количество инфекционных коек увеличено в регионе до 2 293, шесть коек потребовалось развернуть в Удорской ЦРБ. Занято на сегодня 1 875 (81%) коек.

На 11 февраля в Коми выявлено всего 122 627 заразившихся коронавирусом, из 2 107 заболевших за сутки 179 госпитализированы. Выздоровели 99 929 человек, умерли 2 817. В школах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и нескольких других крупных городов и районов республики с 25 января по 6 февраля вводилось дистанционное обучение. С 25 января по 20 февраля приостановлено оказание плановой медпомощи, за исключением экстренных и неотложных случаев, социально-опасных заболеваний, направлений "онкология", "акушерство и гинекология" и некоторых других. Коллективный иммунитет к ковиду в регионе составляет 73,5%. На 10 февраля более 416 тыс. жителей завершили вакцинацию.