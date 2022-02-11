Глава Минздрава ФРГ спрогнозировал пик волны ковида

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Германия уже в феврале достигнет пика пятой волны коронавируса, это означает, что будет возможно смягчение действующих ограничительных мер. Об этом заявил в пятницу в Берлине министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

"К середине или к концу февраля мы достигнем пика волны", - сказал он. По словам министра, ситуация остается напряженной, это означает, что основные ограничения должны сохраняться. "Мы можем пообещать смягчение ограничений, но не масштабное", - сказал он. Министр добавил, что в противном случае ситуация может усугубиться и сроки достижения пика омикрон-волны сдвинутся.

За последние сутки в ФРГ было зафиксировано 240 тыс. новых случаев коронавируса. Умерли 226 пациентов с ковидом.

Ограничения в Германии существенно мягче, чем в прошлом году. Работают почти все общественные учреждения, спортивные объекты, музеи, кафе и рестораны. Доступ туда открыт лишь тем, кто получил бустерную прививку. Те, у кого только два компонента вакцины от коронавируса, должны делать тесты. Непривитым посещать общественные заведения нельзя. Также есть ограничения на социальные контакты. Сохраняется масочный режим в транспорте и местах общественного пользования.

Следующая встреча, на которой будут обсуждаться возможные смягчения, запланирована на среду на следующей неделе.