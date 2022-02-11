IPChain поможет Минобразования и Академии наук Киргизии в развитии блокчейн-инфраструктуры

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ассоциация IPChain будет содействовать Министерству образования и науки Киргизии и Национальной академии наук в развитии в этой стране блокчейн-инфраструктуры в сфере интеллектуальной собственности. Соглашения об этом подписаны в пятницу, сообщила пресс-служба IPChain.

"Ассоциация IPChain подписала соглашения с Министерством образования и науки и Национальной академией наук Кыргызской Республики. Документы направлены прежде всего на развитие блокчейн-инфраструктуры для сферы интеллектуальной собственности Кыргызстана", - рассказали в пресс-службе.

Соглашения предполагают содействие росту эффективности управления интеллектуальными правами в цифровой среде, стандартизации процессов, внедрению лучших практик, совершенствованию законодательной базы, расширению объема и доступности негосударственных онлайн-услуг в области интеллектуальной собственности, упрощению процедуры разрешения споров, выходу киргизских правообладателей на глобальные рынки.

"Сотрудничество с IPChain расширит возможности киргизских креативных индустрий по коммерциализации своей интеллектуальной собственности. Им предоставляются электронные площадки и сервисы, позволяющие не только хранить цифровые объекты, фиксировать интеллектуальные права, но и заключать онлайн лицензионные сделки", - отмечают в пресс-службе IPChain.

Киргизия готова к цифровой трансформации, считает председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш.

"Согласно международному исследованию Digital Riser 2021, с 2018 по 2020 год Киргизия поднялась на 22 пункта в рейтинге цифровизации. Мы уже не первый год сотрудничаем с республикой, помогая правительству кардинально реорганизовать сферу интеллектуальной собственности. Уверен, что развертывание общественно-сетевой блокчейн-инфраструктуры будет способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности киргизской экономики", - цитирует его пресс-служба.

Цифровизация уравняет регионы Киргизии

Замминистра образования и науки Киргизии Айгуль Абдраева выразила уверенность в том, что лучшие практики цифровой трансформации, электронного правительства, государства как сервиса успешно приживутся в Киргизии. Она также отметила, что цифровизация государственных и негосударственных услуг в сфере интеллектуальной собственности существенно упрощает использование сервисов жителями отдаленных районов страны.

"Создавая электронные платформы для депонирования произведений, заключения лицензионных сделок или досудебной медиации, государство устраняет дискриминацию по признаку места проживания. Для того чтобы подать документы на регистрацию, заключить договор или даже урегулировать спор, больше не нужно ехать в столицу", - говорит Абдраева, ее цитирует пресс-служба IPChain.

Сообщается, что IPChain безвозмездно и бессрочно предоставит Национальной академии наук Киргизии технологические решения для совершенствования информационной системы государственного учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Президент национальной академии наук Мурат Джуматаев отмечает, что сотрудничество с IPChain будет включать не только научно-технические, но и культурно-образовательные проекты.

"Культура и образование во многом формируют в обществе тот климат, в котором возможен экономический рост. Мы будем развивать культуру обращения с результатами интеллектуальной деятельности, повышать компетенции бизнес-среды и разнообразных общественно-профессиональных групп в том, что касается интеллектуальных прав", - говорит Джуматаев, его слова передает пресс-служба IPChain.

В сотрудничестве с НИИ инновационного развития при Кыргызско-российском славянском университете IPChain планирует распространять программные решения, позволяющие депонировать объекты интеллектуальных прав и совершать с ними сделки, в том числе с использованием смарт-контрактов.

"Творческий продукт сегодня имеет преимущественно цифровую форму, а значит, его охрана, защита и коммерциализация тоже должны задействовать электронный инструментарий. Уверен, что вместе с IPChain мы решим эту задачу", - говорит директор НИИ Валерий Лелевкин, его цитирует пресс-служба IPChain.