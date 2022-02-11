Эксперт: греческого иерарха нужно запретить в служении за идею "лишить" РПЦ автокефалии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Предложение одного из архиереев Элладской церкви на пять лет "лишить автокефалии" Русскую православную церковь за создание Патриаршего экзархата Африки является "дерзостью" и не будет иметь никаких последствий для РПЦ, а самого автора этой идеи нужно бы запретить в священнослужении. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС религиовед Роман Силантьев.

Ранее греческие СМИ сообщили о том, что митрополит Перистерийский Григорий (Папатомас) предложил временно, на пять лет, отобрать у Русской православной церкви автокефалию за создание "схизмы" (раскола) в Африке, а патриаршего экзарха на Африканском континенте митрополита Леонида извергнуть из сана епископа.

"Пусть лишат, если смогут. Не они нам давали автокефалию, и не им у нас ее отнимать. Надо, кстати, у этого митрополита спросить, что эти пять лет у нас будет происходить. Он сам будет приезжать, окормлять нашу паству, или как он это себе видит?" - сказал Силантьев.

Он также считает, что самого греческого митрополита нужно "запретить в служении за хульные, дерзкие речи в адрес Церкви" и отправить в его епархию нового архиерея по линии РПЦ, заодно "протестировав ситуацию". "Посмотрим, как это будет работать, отзывы соберем", - добавил эксперт.

По его мнению, предложения митрополита Григория могут иметь какой-то резонанс только у союзников Константинопольского патриархата, в остальных же поместных церквах их попросту не заметят. Как неоднократно отмечали в РПЦ, решение об автокефальном статусе Русской церкви и возвышении Московской митрополии до статуса патриархата было принято Собором 1593 года с участием всех четырех восточных патриархов.

В свою очередь патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид с иронией воспринял призыв иерарха Элладской церкви, предположив в своем Telegram-канале, что "в Греции легализовали наркотики".

Раскол в православии

Разделение в православном мире началось после того, как в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея была создана раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют в основном греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной.

РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. Также в декабре 2020 года Синод РПЦ образовал Патриарший экзархат Африки.