Ветеранские организации России обеспокоены военными шагами США и НАТО в Европе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Руководители ведущих ветеранских организаций России полностью разделяют обеспокоенность руководства страны "последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности РФ". Об этом говорится в совместном заявлении ветеранских организаций, опубликованном на их официальных сайтах.

Подписи под заявлением, в частности, поставили председатели Российского союза ветеранов, Совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса", организации ветеранов ВС РФ, Совета московского комитета ветеранов войны, московского городского Совета ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, международной общественной организации бывших военнослужащих "Марс-Меркурий", московской организации "Российский союз ветеранов Афганистана".

"В течение последних недель мы получаем огромный поток обращений, направляемых первичными ветеранскими организациями со всех регионов России в поддержку инициатив Верховного главнокомандующего Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности нашего Отечества", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов, боевых действий, офицеры всех категорий полностью разделяют обеспокоенность российских властей "последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности страны". "Стремление Североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины", - сказано в заявлении.

Руководители ветеранских организаций заявили также о поддержке шагов, которые касаются "обеспечения глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе". Как говорится в заявлении, стабильность и безопасность в Европе поставлены под самую серьезную со времен Второй мировой войны угрозу "в результате последовательной враждебной политики США и НАТО". "Считаем полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс", - указывают организации.