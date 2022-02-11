В Чебоксарах к очным занятиям вернутся ученики начальных и 9-11-х классов

ТАСС, 11 февраля. Очное обучение в школах Чебоксар возобновляется для учеников начальных и 9-11-х классов. Для остальных дистанционное обучение продлено еще на неделю, сообщается в Telegram-канале правительства Чувашии в пятницу.

Дистанционный формат обучения в школах Чебоксар был введен с 27 января по 6 февраля.

"Учащиеся начальных, а также 9-11-х классов в Чебоксарах возвращаются за парты. Такое решение принял региональный оперштаб по коронавирусу. Школьники 5-8-х классов будут оставаться на дистанте еще неделю. Это касается школ Чебоксар, Канаша и Шумерли. В последних двух городах количество заболевших среди учащихся продолжает расти", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 февраля в республике зарегистрировано 63 465 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки - 1 301. Выздоровел 48 101 пациент, 4 277 умерли.