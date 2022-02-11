В Мордовии в этом году запустят линию сортировки и две мусоросортировочные станции

ТАСС, 11 февраля. Власти Мордовии рассчитывают в 2022 году ввести в эксплуатацию линию сортировки отходов в Саранске и две мусоросортировочные станции в районах республики, сообщается в пятницу на сайте правительства Мордовии.

"В этом году введут в эксплуатацию линию сортировки в Саранске и мусоросортировочные станции в Краснослободском и Зубово-Полянском районах. Также региональный оператор - компания "Ремондис" - запустит экспериментальную линию по компостированию отходов, образующихся от содержания зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

19 января 2022 года на мусоросортировочном комплексе в Мордовии открыли новую линию сортировки твердых бытовых отходов и раздельно собранных отходов мощностью 20 тыс. тонн в год. Здесь обрабатывают отходы, полученные в процессе раздельного сбора мусора в городском округе Саранск, городе Рузаевка, нескольких населенных пунктов Лямбирского муниципального района, а также смешанные твердые бытовые отходы.

К 2024 году в республике планируют создать новый межмуниципальный полигон, межмуниципальный сортировочный комплекс, линию по производству альтернативного топлива - это будет комплексный современный объект по обработке отходов, отвечающий требованиям природоохранного законодательства.

По данным правительства Мордовии, с 2017 года региональным оператором по обращению с ТКО является ООО "Ремондис Саранск", услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами охвачено более 90% населения республики. С 2012 года в Мордовии организована система раздельного сбора отходов, за прошлый год обработано 1 415 тонн вторсырья. В целом Мордовия ставит задачу к 2030 году сократить объем ТКО на полигонах как минимум на 50%.