Попавший под санкции украинский канал "НАШ" начали отключать в кабельных сетях

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украинский телеканал "НАШ", в отношении которого в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции, начали отключать в кабельных сетях. Об этом сообщило издание "Страна".

Секретарь СНБО Алексей Данилов в пятницу на брифинге заявил, что санкции против телеканала введены по представлению Службы безопасности Украины. Отвечая на уточняющий вопрос о причинах введения рестрикций, он не раскрыл подробностей и ограничился лишь словами о том, что телеканал связан с офшорами на Кипре.