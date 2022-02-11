В Краснодарском крае улов морской рыбы в 2021 году снизился на 15,6%

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Улов морской рыбы в Краснодарском крае в прошлом году снизился на 15,6% по сравнению с результатами 2020 года, следует из данных, опубликованных управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Так, в отчете, опубликованном службой, говорится, что в 2021 году улов морской рыбы насчитывает 6,83 тыс. тонн, что составляет лишь 84,4% от аналогичных показателей 2020 года. В то же время в 2021 году было выловлено 3,87 тыс. тонн пресноводной рыбы, что на 13,6% ниже показателей 2020 года. О причинах снижения улова в отчете не сообщается.

Кроме того, согласно докладу, валовый сбор зерновых в 2021 году вырос на 22%, а сахарной свеклы - на 69%. Также рост отмечается в валовом сборе картофеля, подсолнечника, фруктов и ягод.