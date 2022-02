МИД РФ опубликовал видеоролик в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России опубликовало видеоролик, в котором российские дипломаты поддержали сборную РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.

"Российские дипломаты поддерживают наших на зимних Олимпийских играх в Пекине! Желаем дорогим спортсменам успехов, побед и новых достижений!" - говорится в размещенной в пятницу в Telegram-канале МИД РФ публикации, к которой прикреплена видеозапись. - Пламенный привет олимпийцам передают коллеги из постпредства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. На заднем плане - штаб-квартира МОК в Лозанне".

В ролике длительностью около 1,5 минуты российские дипломаты под песню британской рок-группы Queen "We Will Rock You" совершают характерные для этой композиции движения - два раза топают ногами и один раз хлопают руками.

Летом прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что видел остроумные мемы, которые мотивируют спортсменов побеждать на соревнованиях и обыгрывают название Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee - ROC), под флагом которого выступает олимпийская сборная РФ, и песню "We Will Rock You". Министр отмечал, что если РФ такую аббревиатуру одобрили, "значит, [это] обязывает дополнительно стараться всех побеждать".

В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой семь золотых и четыре серебряные награды. Второе место занимает команда Норвегии (6-3-5), тройку лидеров замыкает сборная Нидерландов (5-4-1). Российская команда располагается на восьмой строчке (2-4-6). Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.