СМИ: Telegram заблокировал 64 канала после требований властей Германии

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещенным или агрессивным контентом. Как сообщила в пятницу газета Süddeutsche Zeitung, руководство мессенджера таким образом впервые отреагировало на требования властей ФРГ.

Прошло уже две виртуальные встречи представителей правительства Германии и Telegram, в одной из них участвовал основатель мессенджера Павел Дуров, пишет издание. Стороны "договорились поддерживать контакт".

ФРГ уже давно грозит Telegram штрафами за неудаление незаконной информации. С точки зрения Берлина, проблема заключается в том, что у компании нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс.

Германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники ограничений, вводимых из-за распространения коронавируса. Эксперты полагают, что такие лица становятся все более радикальными, поступали даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают необходимым оперативно удалять такой контент, в том числе из телеграм-каналов.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер не исключала, что в качестве крайней меры Telegram может быть заблокирован в Германии.