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В МЧС заявили, что число отдыхающих на водоемах России в 2021 году выросло в два раза

Это произошло из-за ковидных ограничений, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Количество отдыхающих на водоемах России, в том числе в не предназначенных для отдыха и купания местах, выросло в 2021 году в два раза из-за ограничения выезда за границу в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В условиях ограниченного выезда за границу из-за карантина в прошлом году в два раза возросло количество отдыхающих на водоемах страны, в том числе в не предназначенных для отдыха и купания местах", - сказали в пресс-службе.

Всего, по данным МЧС, в 2021 году во время отдыха на водных объектах пострадали более 4,7 тыс. человек, спасено более 1 тыс. Основной причиной трагических случаев на водоемах по-прежнему остается купание в необорудованных местах и состояние опьянения пострадавших.

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