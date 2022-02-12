В Москве ожидаются облачная погода и гололедица 12 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, а также гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается температура от нуля до минус двух градусов. В ночь на воскресенье, 13 февраля, похолодает до четырех-шести градусов мороза.

Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11:00 13 февраля.

В Подмосковье температура будет колебаться от нуля до пяти градусов мороза, в ночь на 13 февраля она опустится до минус девяти градусов.