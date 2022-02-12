Япония рассмотрит возможность смягчения въездных ограничений

"Мы хотели бы рассмотреть возможность смягчения ограничений", - отметил глава японского правительства, подчеркнув, что соответствующее решение будет приниматься на основе всестороннего анализа научных данных, связанных с омикрон-штаммом, а также на основе сведений о ситуации с распространением коронавируса в других странах.

С 28 декабря 2020 года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в Японию могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам. При этом действует ограничение на въезд - не более 3,5 тыс. человек в день.