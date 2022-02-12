В Коми планирцют восстановить полуразрушенный храм XIX века

СЫКТЫВКАР, 12 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Полуразрушенную церковь введения во храм Пресвятой Богородицы, объект культурного наследия регионального значения XIX века, расположенный в деревне Оквад Усть-Вымского района Республики Коми планируют восстановить на частные средства. Речь идет о консервации памятника, которую планируется провести за два года, сообщили ТАСС в Управлении республики по охране объектов культурного наследия.

"Нашелся инвестор, который на собственные средства заказал проект, нашел средства и технику и летом прошлого года они провели огромную работу - вычистили храм изнутри, вывезли битый кирпич, доски и все, что там накопилось после обрушения кровли. Пока речь идет о проекте консервации - сохранить на период до реставрации. Архитекторы предложили сделать по краям и по центру над стенами столбы и на них поставить крышу, чтобы остановить дальнейшее разрушение памятника. Проект консервации мы одобрили, сейчас разработчик готовит смету. Инвестор от своей идеи не отказывается и намерен искать средства и на реставрацию", - рассказала ТАСС начальник управления Марина Андреева.

Полуразрушенная кирпичная церковь в Окваде - это объект культурного наследия регионального значения, ее построили в период 1840 - 1844 годов, отметила руководитель управления. Обрушение кровли произошло в 2005-2010 годах, до этого храм несколько лет не использовался. "Объект бесхозяйный, поскольку в Окваде есть часовенка и там проходят несколько раз в год службы. Епархия этот объект не принимает. Инвестор родом из этих мест и помнит, как ходил в этот храм в детстве. Поэтому он хочет восстановить, несмотря на то, что в Окваде осталось совсем немного жителей. Мы полностью приветствуем такие инициативы", - отметила руководитель ведомства.

По преданию, первую церковь в Окваде построили в 1385 году при святителе Стефане Пермском, первом епископе образованной им Пермской епархии. Церковь в честь введения во Храм Богородицы в Оквацкой волости Яренского уезда упоминалась в окладной книге монастырей и церквей Великоустюжской епархии 1755 года. В 1788 году в приходе числилось 1 494 человека, в 1868 году - 1 943. В 1908 году в состав прихода входили село Оквад и около десяти деревень Коквицкой волости.