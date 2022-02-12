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Борьба с изменениями климата

Страны Тихоокеанского региона приветствовали усилия США в борьбе с глобальным потеплением

Премьер-министр Фиджи Айяз Сайед-Хайюм сообщил, что власти страны снетерпением ждали, "сбудется ли обещание президента США Джо Байдена о возвращении США в регион"

СИДНЕЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Тихоокеанского региона приветствовали США в качестве партнера в процессе разрешения общего кризиса, связанного с негативными последствиями изменения климата. Об этом в субботу сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Фиджи Айяз Сайед-Хайюм по итогам онлайн-конференции с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и лидеров тихоокеанских островных государств.

"Мы с нетерпением ждали, сбудется ли обещание президента [США] Джо Байдена о возвращении США в регион, и сегодня это произошло. Единогласно лидеры Тихоокеанского региона приветствовали Соединенные Штаты в качестве партнера в реализации стратегии BluePacific для разрешения нашего общего кризиса, связанного с изменением климата", - указал Сайед-Хаюм на своей странице в Twitter.

Госсекретарь США находится в Республике Фиджи с первым за 37 лет визитом. Основными пунктами в его повестке были последствия глобального потепления и борьба с климатическим кризисом, поддержка и укрепление экономики региона на пути восстановления после пандемии и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Теги
СШАФиджиБорьба с изменениями климата
Пандемия COVID-19
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