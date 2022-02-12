Память погибших в Волочаевском бою почтили в Еврейской автономной области

ТАСС, 12 февраля. Жители Еврейской автономной области почтили память погибших в Волочаевском бою февраля 1922 года, который фактически завершил Гражданскую войну в России, минутой молчания и возложением цветов к братской могиле. Массовые мероприятия в день столетия окончания сражения перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Память погибших в Волочаевском бою почтили возложением цветов к братской могиле и минутой молчания. <...> Экспозиция, посвященная Волочаевскому бою, сейчас размещена в местной школе", - говорится в сообщении.

Хабаровский клуб реконструкторов "Амурский рубеж" при поддержке военных отыграл у подножия сопки Июнь-Корань события 1922 года, обеспечив онлайн-трансляцию для зрителей. Накануне участники мероприятия прошли тестирование на коронавирус. Сделать экспресс-тест на коронавирус могли все, кто был в районе сопки.

Волочаевская битва - одно из крупнейших сражений, которое фактически завершило Гражданскую войну в России. Враждующие стороны - Народно-революционная армия под командованием Василия Блюхера и Белоповстанческая армия под командованием подполковника Викторина Молчанова - штурмовали сопку Июнь-Корань на подступах к Хабаровску. Битва шла с 5 по 14 февраля 1922 года, достигнув апогея 12 февраля. Именно в этот день произошел решающий бой у сопки Июнь-Корань под селом Волочаевка. 14 февраля 1922 года Народно-революционная армия Дальневосточной республики без боя взяла Хабаровск.