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Останкинская башня и метромост в Москве обменяются валентинками в День всех влюбленных

Сообщения появится на медиафасадах зданий

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Останкинская башня и Смоленский метромост вместе поздравят влюбленных в День Святого Валентина. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

"14 февраля с 08:00 до 18:00 Останкинская башня и Смоленский метромост будут обмениваться валентинками. "Ты одна на свете такая! Останкинская башня", "Метромост, пришли селфи!" - милые сообщения на их медиафасадах наполнят город романтикой", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что Останкинская башня и Смоленский метромост "уже давно могли стать парой: оба объекта могут похвастать крупнейшими в Москве медиафасадами".

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