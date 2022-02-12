Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,13

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 1,13, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель остается ниже единицы в четырех из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. В Московской области он равен 0,88, в Самарской - 0,9, в Москве - 0,96, в Воронежской области - 0,97.

В Нижегородской области и Пермском крае индикатор снизился до 1,14 и 1,15 соответственно, в Свердловской области он составил 1,24, в Ростовской - 1,25, в Санкт-Петербурге - 1,26. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,57.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.