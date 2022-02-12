Русский национальный комитет ЧЭС передал Минкульту Греции предложения по автопробегу

АФИНЫ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Русский национальный комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству (РНК ЧЭС) передал заместителю министра культуры и спорта Греции Лефтирису Авгенакису послание со своими предложениями по участию Греции в мероприятиях автопробега New Era, который пройдет в апреле - июне 2022 года по странам, расположенным в черноморском и каспийском бассейнах. Об этом сообщила в субботу в беседе с корр. ТАСС заместитель руководителя РНК ЧЭС, председатель оргкомитета автопробега Ирена Петрейките.

В рамках подготовки к празднованию 30-летия ЧЭС, которое состоится в июне этого года, Петрейките находилась с визитом в Греции для обсуждения программы маршрута.

Как отмечается в тексте послания, который был предоставлен корр. ТАСС, в июне 2022 года международная организация ЧЭС отмечает 30-летие со дня своего основания. В рамках празднования запланированы ряд международных мероприятий, включая отчетно-выборную конференцию, круглые столы, культурно-массовые и спортивно-патриотические мероприятия. Связующим звеном между ними станет автопробег New Era, который, как планируется, пройдет в апреле - июне по странам, расположенным в черноморском и каспийском бассейнах: по России (Москва и ряд регионов РФ), Азербайджану, Ирану, Турции, Греции, Болгарии и Румынии.

Как заявили организаторы, в процессе движения автопробега будут проводиться круглые столы, фестивали и другие мероприятия, на которых будут обсуждаться "вопросы экологии Черного моря, инвестиционно-туристической привлекательности стран ЧЭС, развития туристской инфраструктуры, перераспределения грузопотоков, восстановления санаторно-курортных комплексов, развития телекоммуникаций, бизнеса и торговых отношений между странами".

"На повестке дня ЧЭС - выработка новых алгоритмов выстраивания отношений между народами, макрорегионального партнерства между странами, основанного на интеграционных процессах, происходящих на современном этапе в мире", - говорится в послании.

Начата проработка проекта со странами-участницами

Рабочей группой РНК ЧЭС начата работа с представителями стран - участниц Черноморского экономического сотрудничества, и обратная связь указывает на активную поддержку данной инициативы, отметили организаторы. "В рамках взаимодействия с Грецией прошу Вас рассмотреть возможность участия страны в организации и проведении мероприятий празднования 30-летия ЧЭС, которое состоится в апреле - июне 2022 года по утвержденному плану. Координатором проекта в Греции назначен руководитель представительства Русского национального комитета Черноморского экономического сотрудничества (РНК ЧЭС) в Греции господин Димитрис Янгос", - говорится в послании Петрейките заместителю министра культуры и спорта Греции.

По словам Петрейките, общий состав колонны автопробега - около 30 человек. Причем в процессе следования от каждой республики или страны к ней может присоединяться дополнительный экипаж, из-за чего количество участников возрастет. В организации мероприятий автопробега, помимо РНК ЧЭС, примут также участие Министерство иностранных дел России, Совет Федерации, Федеральное агентство по делам национальностей. Соорганизаторами программы мероприятий будут, в частности, фонд "Милосердие", Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).