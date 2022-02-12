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Пандемия COVID-19

Заразившийся коронавирусом губернатор Новосибирской области сообщил о выздоровлении

Глава региона выйдет на работу 14 февраля

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который 8 февраля уходил на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусом, выздоровел и 14 февраля выйдет на работу.

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"Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник - на работу как обычно", - написал Травников в Facebook в субботу.

Новосибирский губернатор с 8 февраля был на самоизоляции. В Facebook он сообщал, что чувствовал себя нормально.

По данным регионального оперштаба, в Новосибирской области на 12 февраля подтверждено 138 393 случая заражения коронавирусом. Прирост заболевших за последние сутки составил 5 122 человека.

Теги
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