"УралОпераБалет" представит балет в годовщину со дня рождения Сергея Вихарева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный театр оперы и балета "УралОпераБалет" представит 16 февраля балет "Тщетная предосторожность" в хореографии, восстановленной по петербургской версии Мариуса Петипа 1885 года. Постановка посвящена 60-летию со дня рождения балетмейстера Мариинского театра, автора постановки и заслуженного артиста России Сергея Вихарева, сообщили ТАСС в пресс-службе театра в субботу.

"Этот балет мы покажем в честь шестидесяти лет со дня рождения Сергея Вихарева, танцовщика и балетмейстера, автора "Тщетной предосторожности". Постановка будет в точности такой же, <…> какой ее задумал Сергей Вихарев", - сообщили в пресс-службе.

Постановка посвящена жизни французских селян, молодым людям, влюбленным друг в друга вопреки желанию матери героини. "Тщетная предосторожность" представляет собой комедию положений, а весь третий акт построен на пантомиме.

Сергей Вихарев - воспитанник Ленинградского хореографического училища, лауреат международных конкурсов в Варне и в Москве. Одной из главных заслуг Вихарева называют обращение к аутентичности. Так, в 1999 году он поставил в Мариинском театре балет "Спящая красавица", реконструировав по записям, хранящимся в Гарвардском университете, спектакль 1894 года, поставленный Мариусом Петипа, а затем - его же "Баядерку" - постановку 1900 года. В Большом театре реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года "Коппелия" в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти (2009). Вихарев умер 2 июня 2017 года на 56-м году жизни во время стоматологической операции.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России. В его репертуаре почти четыре десятка произведений, которые не раз становились номинантами премии "Золотая маска". География гастролей труппы - 30 стран мира, от Франции до Австралии.