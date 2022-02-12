Петербурженку эвакуируют с Бали в Россию по поручению Голиковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу депутата от "Единой России" Михаила Романова об эвакуации с Бали петербурженки Полины Стрелец, которая получила двойной перелом ноги и травму крестца, катаясь на гидроцикле, и находится в нестабильном состоянии в местной больнице. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу депутата Госдумы, члена фракции "Единая Россия" Михаила Романова об организации санитарно-авиационной эвакуации в Россию 24-летней петербурженки Полины Стрелец. <…> Соответствующее поручение вице-премьер дала накануне вечером Минздраву России, МИД России, ФМБА России, МЧС России, Пограничной службе ФСБ России, Роспотребнадзору, ФТС России, МВД России совместно с Росавиацией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что с 20 января девушка находится в больнице города Денпасар в провинции Бали, Индонезия. Эвакуацию проведут с учетом соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований при въезде в Российскую Федерацию. В ближайшее время 24-летнюю петербурженку доставят в одну из российских клиник.

Полина Стрелец получила двойной перелом ноги и травму крестца, катаясь на гидроцикле. Лечение в местной клинике привело к тяжелым последствиям. Врачи прооперировали ногу, но после этого пострадал мозг девушки: доктора поставили диагноз "жировой эмболизм". Местным медикам в течение длительного времени не удавалось облегчить и стабилизировать состояние пациентки. Мама Полины считает, что российские доктора могли бы оказать девушке более эффективную помощь. По словам балийских врачей, в таком состоянии девушка может оставаться очень долгое время, возможно, около года. Транспортировка таких пациентов возможна только в положении "лежа" и в сопровождении реаниматологической бригады. Подобная поездка обойдется примерно в 15 млн рублей.