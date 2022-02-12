СМИ: часть протестующих покинула мост между Канадой и США после прибытия полиции

ОТТАВА, 12 февраля. /ТАСС/. Часть участников протеста против коронавирусных ограничений на мосту Амбассадор, соединяющем канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган), покинула его после прибытия усиленных нарядов полиции. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Кроме того, по его информации, с моста уехала большая часть грузовиков. Полиция никого не задерживает, но, выстроившись в шеренги, медленно выдавливает протестующих за пределы моста.

В пятницу Высший суд провинции Онтарио выпустил приказ об освобождении дальнобойщиками моста Амбассадор. Решение суда вступило в силу в 03:00 мск субботы.

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. 7 февраля водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Ежедневно по нему перевозят товары на сумму около 400 млн канадских долларов ($315 млн).