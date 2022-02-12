В Чечне повысят надежность электроснабжения более 2 тыс. жителей горного села

ГРОЗНЫЙ, 12 февраля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" повышают надежность электроснабжения горного чеченского села Дарго, где проживают более 2 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Для решения острых проблем в селе вот уже второй месяц ведется реконструкция сети, проводимая по программе снижения потерь. Проект включает в себя замену порядка 750 дефектных опор, почти 19 километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), одной комплектной трансформаторной подстанции напряжением 160 кВА и установки дополнительного трансформатора мощностью 250 кВА", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, завершив работы, специалисты повысят надежность электроснабжения более 2,2 тыс. жителей поселения и 13 социально значимых объектов, в числе которых детский сад, две школы, участковая больница.

Дарго находится в горном Веденском районе Чечни. Свое название село получило благодаря славе местных оружейных мастеров, ковавших клинки сабель и кинжалов.