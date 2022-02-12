В конкурсе ледяных скульптур в Карелии победил парусник "Навстречу ветру"

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 февраля. /ТАСС/. Итоги XXI Международного конкурса снежных и ледяных скульптур "Гиперборея-2022", который открыл череду мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I в Петрозаводске, подвели в субботу в столице Карелии. Главный приз в номинации "Ледяная скульптура" получила команда из Карелии со скульптурой парусного корабля "Навстречу ветру", сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

"Номинация "Ледяная скульптура": I место - "Навстречу ветру" - Алексей Цветков, Сергей Соловов, Сергей Кальянов (Кондопога, Петрозаводск)", - говорится в сообщении.

Всего участники конкурса создали 30 скульптур из снега или льда. Впервые в этом году организаторы объявили единую тему для всех участников - Петровский юбилей. Приступить к работе команды могли с вечера вторника после проведения жеребьевки. Среди малых снежных скульптур лучшей, по мнению жюри, стала работа команды участников из Петрозаводска и Санкт-Петербурга "Новый год" в виде праздничного елочного шара. В номинации "Большой снежный куб" победили участники из Московской области со скульптурой "Первый император", представлявшей собой снежный бюст Петра Первого. Приз главы города вручили команде из Вологодской области со скульптурой "Морская баталия".

В рамках фестиваля "Гиперборея" 12 февраля в Петрозаводске также прошли городские гуляния. С утра на льду Онежского озера определяли победителя соревнования по подледной рыбалке на мормышку "Онежские Fish-ки". В состязании приняли участие более 120 человек в возрасте от двух лет до 81 года. За два часа лидер поймал более 1,7 кг окуней.

На набережной в районе полудня началось приготовление фирменной гиперборейской ухи "Лохикейто". Традиционно ее варят на открытом огне по специальному рецепту в 250-литровом котле прямо на глазах у зрителей. Для рыбного супа понадобилось 40 кг красной рыбы лососевых пород, 60 л сливок, 4 кг сливочного масла, 50 л молока, соль, перец, картофель и приправы. Попробовать уху смогли все гости фестиваля бесплатно.