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Неонацисты провели в Софии традиционное шествие

Городская администрация в последний момент попыталась прекратить так называемый Луков марш, запретив передвижение единой колонны к дому, где жил генерал, для возложения цветов, однако в итоге по центральным улицам столицы прошло сразу три шествия неонацистов

СОФИЯ, 12 февраля. /ТАСС/. Традиционное шествие неонацистов - так называемый Луков марш, названный в честь крайне правого националиста 30-40-х годов прошлого столетия, сторонника альянса Болгарии с Третьим рейхом генерала Христо Лукова (1887-1943 годы), прошло в болгарской столице, несмотря на многочисленные протесты политических партий, общественных объединений дипломатических представительств и официальных лиц.

Городская администрация в последний момент попыталась прекратить шествие, запретив передвижение единой колонны к дому, где жил генерал, для возложения цветов, однако это сыграло в пользу организаторов акции, которые заявили проведение аналогичных мероприятий в трех точках в центре Софии. В итоге по центральным улицам столицы прошло сразу три шествия неонацистов, а на улицах города было блокировано движение транспорта. Каждую из колонн сопровождали усиленные наряды полиции.

Днем в Софии прошло протестное шествие антифашистов под лозунгом "Без нацистов на улицах".

Инцидентов не было.

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