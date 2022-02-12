В Париже задержали более 50 участников акции протеста против санитарных мер

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Парижские полицейские задержали более 50 участников акции "Колонна свободы", протестовавших против антиковидных мер во Франции. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"Полиция и жандармы, мобилизованные в субботу по всей стране, обеспечили порядок в республике и безопасность уличного движения, - отметил министр. - В Париже задержано 54 участника акций, выписано 337 штрафов".

В числе задержанных оказался Жером Родригес, один из лидеров движения "Желтые жилеты". Его задержали на подступах к Елисейскому дворцу. Движение возникло во Франции в октябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Его участники, одетые в желтые жилеты автомобилистов, также требовали восстановления налога на крупные состояния.

В манифестациях в субботу по всей стране участвовали более 32 тыс. человек. Свыше 7,5 тыс. протестовали на улицах Парижа.

"Колонны свободы"

Ранее сообщалось, что несколько автоколонн выехали в пятницу из разных регионов в столицу для участия в демонстрациях протеста. Акция получила название "Колонна свободы" по аналогии с протестами дальнобойщиков в Канаде.

Префектура полиции Парижа запретила подобные демонстрации с 11 по 14 февраля, пригрозив нарушителям крупными штрафами и тюремными сроками, если они парализуют движение по дорогам столицы.

В республике с 24 января действует вакцинный пропуск, необходимый для посещения ресторанов, театров, кинозалов. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья прививка). По состоянию на 10 февраля две прививки сделали 53 млн человек, более 37 млн французов получили бустерную дозу.

Распространение ковида и смягчение ограничений

Во Франции наблюдается постепенное снижение числа случаев заражения. Этот показатель составляет около 1,8 тыс. случаев на каждые 100 тыс. человек, тогда как в конце января было более 3,5 тыс. В 99% случаев у заболевших диагностирован омикрон-штамм.

Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти более 134 тыс. французов. 12 февраля власти подтвердили около 118 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа, тогда как еще 25 января за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся.

В стране тем не менее постепенно смягчаются антиковидные ограничения. 16 февраля откроются дискотеки и клубы, а с 28 февраля, как ожидается, ношение масок перестанет быть обязательным в помещениях, где на входе проверяют вакцинные пропуска.