МЧС в Дагестане предупредило о ветре и волнах до 3 м на Каспии

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Дагестану предупредило об усилении ветра и возможных волнах до 3 м на Каспийском море. Об этом сообщили в субботу пресс-службе ведомства.

"По данным Росгидромета, в период с 03:00 до 06:00 мск 13 февраля по районам моря ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с с дальнейшим усилением днем до 20-25 м/с. Высота волн - 2,0-3,0 м", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют переждать сильный ветер дома.

"Если во время сильного ветра вы оказались на улице, нужно находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередачи, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров. Необходимо также плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить, по возможности защитить ставнями или щитами", - добавили в пресс-службе.

Дагестан имеет самую большую протяженность береговой линии Каспия в пределах России - около 530 км. На берегу Каспийского моря располагаются Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш и Дагестанские Огни.