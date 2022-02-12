В Петербурге впервые за последние недели снизилось число болеющих ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении в Санкт-Петербурге, впервые за последние недели стало снижаться. Это позволяет надеяться на прохождение пика очередной волны эпидемии, заявил в субботу председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах: на сегодняшний день это число составляет более 287 тыс., вчера оно было чуть более 290 тыс. человек, а днем ранее - более 297 тыс. Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Лисовец напомнил, что число госпитализаций всегда растет вслед за увеличением количества тех, кому требуется амбулаторное лечение. Сейчас больничных коек для пациентов с ковидом в городе достаточно, и перепрофилировать новые стационары не планируется, уточнил он.

В частности, по его словам, доля свободных мест в детских стационарах уже превысила 36%, и на следующей неделе планируется вернуть к обычной работе хирургический корпус детской клинической больницы имени Филатова.

По оценке главы комитета, возможность дистанционно открывать больничные существенно снизило нагрузку на врачей амбулаторного звена. "Комитетом по здравоохранению на этой неделе было направлено письмо в райздравы с просьбой обеспечить закрытие и открытие заявок на дистанционное оформление больничных листов в течение суток. Будем стремиться к этому показателю", - написал Лисовец.

Он также отметил, что нормализуется кадровая ситуация в поликлиниках, а сообщения об очередях на пять-семь часов и списках на прием не нашли подтверждения.