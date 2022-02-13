В городе Оха на севере Сахалина восстановили теплоснабжение

ТАСС, 13 февраля. Специалисты восстановили теплоснабжение в городе Оха на севере Сахалина, нарушенное в субботу вечером из-за аварии. Об этом сообщается на странице городской администрации в Instagram.

"В Охе восстановлена работа системы теплоснабжения. В ближайшее время тепло вернется во все дома и квартиры. Благодаря слаженной работе коммунальных служб устранить причины аварии удалось на два часа раньше намеченного срока", - говорится в сообщении.

Теплоснабжение города Оха, в котором проживают более 23 тыс. человек, было нарушено из-за утечки теплоносителя на местной ТЭЦ. Утечка произошла из-за лопнувшего корпуса задвижки на одной из труб.