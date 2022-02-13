Эксперты: потребность АПК Урала в IT-кадрах можно восполнить образовательными программами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Проблему потребности агропромышленного комплекса (АПК) Свердловской области в IT-кадрах, о которой ранее сообщали региональные власти, можно решить за счет совместных практических проектов студентов направления "информационные технологии" и агропромышленных специальностей, внедрения IT-курсов в учебные планы будущих специалистов и стажировок на сельхозпредприятиях. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

Ранее министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Артем Бахтерев сообщил ТАСС, что АПК региона нуждается в дополнительных IT-кадрах. Это необходимо для обеспечения работы новых программных продуктов отрасли, например таких, как роботизированные системы доения.

"Для будущих специалистов в АПК я бы рекомендовал всем студентам обнаружить в учебных планах серьезный набор IT-курсов как с базовыми знаниями и навыками, так и связанные со сквозными технологиями искусственного интеллекта, робототехники и киберфизических систем. Второй нетривиальный шаг, который очень поможет IT-развитию, - это совместный проектный практикум студентов IT- и агронаправлений", - отметил директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков.

Он добавил, что вуз уже сделал такой шаг по ряду инженерных программ и готов делиться опытом. По его словам, в регионе есть крупные предприятия, которые уделяют серьезное внимание цифровизации АПК. В качестве примера он привел НПО "Автоматики", где ведут соответствующие разработки, в том числе систем управления беспилотными сельхозмашинами и комплексами точного земледелия. На ряде современных предприятий работают роботизированные комплексы, в частности, "Тепличное" использует автоматизированные теплицы и комплексы по уборке овощей.

Тенденцию роста потребности в IT-кадрах в сельскохозяйственном секторе отмечает и руководитель образовательных проектов IT-компании "Контур" Елена Рыбинская. По ее словам, теперь компании ищут клиентов в интернете, что подстегнуло спрос на IT-специалистов. При этом многие компании придерживаются стратегии "вырастить кадры самостоятельно": проводят стажировки для начинающих программистов, поддерживают технические специальности в вузах. "Контур", в частности, заключил соглашение с УрФУ о совместном развитии бакалавриата по направлению подготовки IT-кадров (ФИИТ).

"Какой-либо специфики при подготовке кадров для различных отраслей, если речь идет о классическом образовании, нет. Изначально важна сама база: математика, программирование, софт-скиллы - в основном работа в команде - и возможность выбирать курсы на третьем-четвертом году обучения. А также проекты от бизнеса и стажировки. Если какая-то отрасль чувствует, что выпускникам не хватает конкретных навыков, можно разработать новый курс под запросы на базе ФИИТ", - отметила она.

О ситуации в отрасли

В пресс-службе HeadHunter Урал ТАСС сообщили, что IT-специалисты входят в число наиболее дефицитных на рынке труда Свердловской области. По данным за январь 2022 года, на одну IT-вакансию в регионе приходится всего 1,3 активных резюме. При этом нормой считается соотношение пяти-шести активных резюме на вакансию. Спрос на IT-специалистов в области в январе 2022 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего в регионе в первый месяц года было открыто около 4 тыс. вакансий для этих специалистов, или 11% от общего числа предложений о работе в области.