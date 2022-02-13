Около 10 тыс. человек стали участниками акции протеста в Канберре

СИДНЕЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. протестующих против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в воскресенье заполнили парк Содружества и улицы вокруг парламента Австралии в столице страны Канберре. Как сообщила газета The Canberra Times , протест остается мирным, полиция Австралийской столичной территории не предпринимает шагов по его разгону.

По данным газеты, протестующие, прибывшие из разных регионов страны в субботу, припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое движение они назвали Convoy 2022, последовав примеру канадских дальнобойщиков, акции протеста которых начались в североамериканской стране в январе.

Руководство парка сообщило о том, что протестующие могут оставаться на его территории до вечера воскресенья, 13 февраля, после чего им будет необходимо прекратить свою акцию и покинуть общественное пространство, поскольку там начнется подготовка к выставке. В полиции Австралийской столичной территории подчеркнули, что те, кто не подчинится требованию администрации парка, будут считаться нарушителями общественного порядка и могут столкнуться с административными последствиями.

Сообщается, что участники акции выступают против действующих правил и ограничений, установленных властями в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, протестующие недовольны требованием обязательной вакцинации для нескольких категорий граждан.

Как сообщил в понедельник премьер-министр страны Скотт Моррисон, Австралия начнет отменять остающиеся в силе ограничительные меры с 21 февраля. В частности, с этой даты будут отменены ограничения на въезд иностранцев, а с 1 марта в большинстве регионов будут отменены лимиты на численность участников различных мероприятий и разрешено посещение общественных мест без масок.