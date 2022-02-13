В Ростове-на-Дону проходит автомарш, посвященный освобождению города в 1943 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 февраля. /ТАСС/. Автомарш, посвященный освобождению Ростова-на-Дону в феврале 1943 года от фашистских захватчиков, проходит в шестой раз. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель штаба "Бессмертный полк России" в Ростовской области и поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"Сегодня [13 февраля] в Ростове-на-Дону с 09:00 проходит автомарш Бессмертного полка, посвященный освобождению южной столицы от захватчиков. Это традиционное мероприятие проводится уже в шестой раз, и оно, можно сказать, является формой народной памяти об освободителях Ростова. В автопробеге участвуют ветеранские, молодежные, студенческие, поисковые, казачьи организации и простые ростовчане, которые на своем транспорте присоединяются к колонне по ходу движения", - сообщил Кудряков, добавив, что в пробеге участвует также техника времен Великой Отечественной и участники военно-исторических клубов в форме.

Он уточнил, что маршрут автомарша проходит через памятные места боев февраля 1943 года в центральной части города. Завершится марш Бессмертного полка возложением цветов у мемориала в честь освобождения Ростова, прохождением роты почетного караула Южного военного округа, торжественным салютом и церковным молебном в память о всех погибших в боях за Ростов.