Палехский музей лаковой миниатюры под Иваново отремонтируют в 2022 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Государственный музей Палехского искусства, коллекция которого насчитывает свыше 3 тыс. экспонатов, отремонтируют в Ивановской области в 2022 году, сообщила ТАСС директор этого музея лаковой миниатюры Ольга Колесова.

"Музей занимает старинный двухэтажный дом иконописцев Салаутиных, построенный в конце XIX века в самом центре Палеха, это один из самых посещаемых музеев региона. Почвы под ним сложные, очень близко находятся грунтовые воды, а последний капитальный ремонт в нем проводился 30 лет назад. Здание морально и физически устарело, поэтому было принято решение о ремонте. Дата очень подходящая: 2022 год объявлен президентом годом народного искусства, а вскоре мы будем отмечать еще один юбилей - 100-летие палехского искусства, к которому мы сегодня тоже готовимся", - сказала Колесова.

В музее заменят коммуникации, полы, обновят внутреннюю отделку. При этом ремонт крыши и замену окон уже завершили. "В настоящий момент все экспонаты музея лаковой миниатюры перевезены в наш музей иконы и до завершения ремонта будут экспонироваться там", - сказала директор.

Палех - старинный центр иконописи, известный с XVII века, один из туристических магнитов Ивановской области. После революции и запрета на иконописание в 1924 году художники Палеха объединились в артель и создали лаковую миниатюрную живопись со стилистическими особенностями. Для нее характерны фольклорные, исторические сюжеты, миниатюрность, яркие краски на черном фоне, плавный рисунок и обилие золота. Палехская коллекция насчитывает свыше 3 тыс. лаковых миниатюр. Большая часть работ середины 1930-х годов посвящена произведениям Пушкина. Лучшие среди них - пластина "Сказка о рыбаке и рыбке" Ивана Зубкова, шкатулки "Сказка о золотом петушке" и "Бахчисарайский фонтан" Ивана Баканова, ларец "Сказка о царе Салтане" Александра Котухина.