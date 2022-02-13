Власти Петербурга окажут помощь в эвакуации пострадавшей на Бали девушке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал выделить средства из резервного фонда городского правительства для помощи в эвакуации девушки, пострадавшей во время отдыха на Бали. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации.

"Петербург окажет помощь пострадавшей на Бали жительнице города Полине Стрелец. При необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города", - процитировала пресс-служба слова губернатора, отметив, что вопрос оказания помощи петербурженке и транспортировки ее в Россию находится на личном контроле главы города.

По данным пресс-службы, во взаимодействии с МЧС и Минздравом России решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. "В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей", - уточнили в пресс-службе Смольного.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поддержала просьбу о помощи в возвращении девушки на родину и поручила организовать медицинскую эвакуацию пострадавшей.

Полина Стрелец получила двойной перелом ноги и травму крестца, катаясь на гидроцикле. С 20 января девушка находится в больнице города Денпасар в индонезийской провинции Бали. Лечение в местной клинике привело к тяжелым последствиям, медикам в течение длительного времени не удавалось облегчить и стабилизировать состояние пациентки. Врачи прооперировали ногу, но после этого пострадал мозг девушки: доктора поставили диагноз "жировой эмболизм".

Транспортировка таких пациентов возможна только в положении "лежа" и в сопровождении реаниматологической бригады, подобная поездка обойдется примерно в 15 млн рублей. Эвакуацию проведут с учетом соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований при въезде в Российскую Федерацию. Как ожидается, в ближайшее время 24-летнюю петербурженку доставят в одну из российских клиник.