Число случаев ковида в РФ на 23% превысило уровень прошлой недели, но снизилось в Москве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом на 23% превысило показатель предыдущих семи дней. При этом в Москве оно оказалось ниже сразу на 41%, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 7 по 13 февраля в стране зарегистрировали 1 323 391 случай заражения против 1 073 111 за период с 31 января по 6 февраля.

В Москве на этой неделе выявили 95 489 инфицированных, тогда как на прошлой число заразившихся достигало 161 957.

Смертность из-за новой инфекции в России немного выросла - за последние семь дней штаб зарегистрировал 4 834 летальных исхода, что примерно на 3% превысило показатель предыдущего аналогичного периода. При этом летальность ковида упала до 2,41% - минимума с начала июня 2021 года.

Выздоровели за неделю 666 588 человек, это почти на 90% больше, чем за предшествующие семь дней, и больше, чем когда-либо за время пандемии.