Коэффициент распространения коронавируса в Москве впервые на этой неделе превысил 1

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве увеличился до 1,16. Он превысил единицу впервые за эту неделю, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель также вырос и достиг 1,15. Он держится выше единицы ровно пять недель подряд.

Индикатор остается ниже этой отметки в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье (0,77), Самарской (0,9) и Нижегородской (0,96) областях.

В Свердловской области коэффициент составил 1,05, в Пермском крае - 1,14, в Воронежской области - 1,18, в Ростовской - 1,29, в Санкт-Петербурге - 1,31, в Красноярском крае - 1,46.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта России к проведению массовых мероприятий.