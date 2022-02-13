Полиция Парижа поместила под стражу более 80 участников акции протеста "Колонна свободы"

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Полиция Парижа поместила под стражу более 80 участников субботней акции протеста против вакцинных пропусков, получившей название "Колонна свободы". Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру.

"По данным полиции на 06:00 по парижскому времени (08:00 мск), под стражей находится 81 участник протеста", - отметили в прокуратуре, добавив, что в общей сложности в субботу были задержаны 97 манифестантов. Полиция выписала в этот день 513 штрафов за нарушение общественного порядка.

Всего в субботних манифестациях против санитарных мер по всей Франции приняло участие более 32 тыс. человек, в том числе более 7,5 тыс. вышли на улицы Парижа. Манифестанты требовали отмены вакцинных пропусков, обязательных ныне во Франции для доступа в кафе, музеи, а также для поездок на дальние расстояния. По данным BFM, в настоящий момент автоколонны направляются в сторону Брюсселя.

В пятницу несколько автоколонн из разных регионов Франции направились к Парижу, чтобы принять участие в акциях протеста. Манифестация получила название "Колонна свободы" по аналогии с протестами дальнобойщиков в Канаде.

Префектура столичной полиции выпустила распоряжение о запрете подобных демонстраций с 11 по 14 февраля и пригрозила нарушителям крупными штрафами и тюремными сроками, если они решат блокировать дороги в Париже. В пятницу вечером полиция сообщила, что Административный суд Парижа отклонил жалобу, поданную против решения префектуры, и подтвердил запрет на манифестации в эти выходные.

Во Франции с 24 января введен в действие вакцинный пропуск для посещения ряда общественных мест. Документ выдается в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья - бустерная). По состоянию на 10 февраля в стране две инъекции сделали 53 млн человек, более 37 млн французов получили бустерную дозу.