В Москве выделили более 25 млн рублей для проведения конкурса научных трудов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило 25,58 млн рублей для проведения конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе столичной мэрии.

"Правительство Москвы выделило 25,58 млн рублей на организацию конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в 2022 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Макариевские премии присуждались в 1884-1917 годах и после 80-летнего перерыва были возрождены в 1997 году. Учредителями премии являются Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук.

"Конкурс научных трудов на соискание Макариевских премий проводится ежегодно, чередуясь: один год по гуманитарным наукам, другой - по естественным наукам", - говорится в сообщении.

В 2022 году состоится конкурс работ по естественным наукам. К участию в нем допускаются научные труды (монографии, оттиски статей), изданные в 2019-2022 годах, а также неопубликованные работы по трем номинациям: методы естественных и точных наук в изучении истории церкви, христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран, инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия; научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение; научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды.

Работы для участия в конкурсе принимаются до 1 апреля 2022 года.