Власти Карелии отложат строительство биатлонного стадиона на "Кургане"

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 февраля. /ТАСС/. Вопрос строительства биатлонного стадиона на территории спортцентра "Курган" в Петрозаводске, вызвавший недовольство жителей, отложат до определения источников финансирования следующего этапа проекта по созданию кластера зимних видов спорта, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

В Петрозаводске проводился сбор подписей против строительства стадиона. По мнению группы общественников, "Курган" - популярное место для прогулок горожан и занятий у спортсменов-любителей практически в центре города, а строительство здесь объекта для профессиональных спортсменов приведет к массовой вырубке имеющегося лесного массива, поставив под угрозу существование самого места. Для обсуждения проекта кластера зимних видов спорта в Петрозаводске создали совместную с общественниками рабочую группу.

"Биатлон надо убирать вообще, выводить его во второй этап - на следующие 1,5 млрд рублей. Сейчас в рамках того 1 млрд рублей, который есть, мы делаем лыжные трассы и благоустройство той территории, которая есть", - приводит пресс-служба слова премьер-министр Карелии Александра Чепика.

По словам министра образования и спорта Карелии Романа Голубева, теперь власти скорректируют планы по проектированию. Как сообщалось, на строительство кластера Карелия должна получить около 1 млрд рублей из федерального бюджета по программе развития республики. При этом полная реализация проекта оценивается в 8 млрд рублей, а строительство лыжно-биатлонной инфраструктуры - в 2,5 млрд. Власти отмечали, что кластер является планом стратегического развития центра "Курган" на десятилетия вперед, так как необходимого финансирования на его строительство нет.

Сейчас власти планируют улучшить условия для занятий лыжным спортом, которые уже есть на "Кургане". "Самое главное - убрать эти вагончики, где дети в холоде раздеваются, где абсолютно некомфортно, где нет ни душа, ни туалета. Построим здание на пустыре. В итоге, мы посмотрим, какой комплекс получится. На следующем этапе, когда уже выйдет проектно-сметная документация, будем обсуждать уже с гражданами повестку: поддержат - будем делать, не поддержат - делать не будем", - сказал Чепик.

Республиканский спортивный центр "Курган" расположен в 2 км от центра Петрозаводска, граничит с тремя жилыми районами города и занимает территорию площадью 65 га. На территории объекта тренируются порядка 3 тыс. человек. На "Кургане" проводятся около 40 спортивных и физкультурных календарных мероприятий, в том числе "Лыжня России".