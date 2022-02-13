В Бурятии возобновляют работу детские центры, спортзалы и компьютерные клубы

ТАСС, 13 февраля. Часть антиковидных ограничений в Бурятии отменили по решению оперштаба, сообщается в воскресенье на сайте республиканского правительства.

С 14 февраля возобновляется работа детских развлекательных центров и игровых зон при условиях присутствия не более 50% от максимальной вместимости, обеспечения соблюдения дистанцирования и наличия у персонала сертификата о прививке или перенесенном заболевании. Разрешили спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям.

"Занятия физической культурой и спортом в открытых плоскостных сооружениях будут проводить: бесконтактными неигровыми способами - с загрузкой не более 50% от общей вместимости; а контактными игровыми способами - при условии обеспечения контроля доступа совершеннолетних посетителей при наличии сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Занятия физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях для посетителей в возрасте до 18 лет будут проводить при загрузке объекта не более чем на 50%. Компьютерные клубы будут работать при загрузке не более чем на половину и условии, что персонал и совершеннолетние посетители имеют документ о вакцинации или о перенесенном заболевании. Организации смогут возобновить с 14 февраля личный прием жителей.

В штатном режиме начнут работу школы, ссузы и вузы. В Байкальском государственном университета сохранится дистанционный формат обучения.

До 21 февраля сохранятся ограничение на оказание развлекательных услуг организациями общепита и банкетными залами, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов и свадеб. Заведения общественного питания смогут работать до 23:00. Остается приостановленной работа ночных клубов.

Уровень заболеваемости в республике остается высоким, однако из-за преобладания легких форм заболевания коечного фонда для пациентов с коронавирусом достаточно. Из 2 397 коек занято 80%.