Папа Римский во время проповеди помолился за мир в связи с ситуацией вокруг Украины

ВАТИКАН, 13 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра помолился за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Новости, которые поступают из Украины, вызывают беспокойство. Все усилия во имя мира я вверяю заступничеству Девы Марии и совести политических лидеров. Помолимся в тишине", - сказал Франциск.

По инициативе понтифика 26 января прошел День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг этой страны.

Предстоятель Римско-католической церкви неоднократно высказывался за международный диалог для украинского урегулирования. Весной 2016 года Франциск объявлял сбор средств во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему в конфликте на востоке страны.