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Школу блогеров весной откроют в Пятигорске

К работе планируют привлекать российских блогеров

ПЯТИГОРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Школа блогеров откроется весной в Пятигорске на базе городского молодежного центра, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске откроют школу блогеров. Проект стартует уже в апреле, школа будет работать на базе городского молодежного центра", - говорится в сообщении.

К работе школы планируют привлекать экспертов и российских блогеров.

"Подключатся и выпускники проекта мастерской новых медиа. Ребята будут сами делиться своими знаниями и компетенциями. Готовы к сотрудничеству с блогерами Пятигорска и Ставропольского края", - приводятся в сообщении слова главы курорта Дмитрия Ворошилова.

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